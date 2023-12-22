Петербурженка попала в реанимацию после принятия солнечных ванн

У неё диагностировали солнечный ожог 80% тела первой степени и 2% – второй степени.

Петербурженка оказалась в реанимации после принятия солнечных ванн. Об это стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, 21-летняя девушка 27 мая около четырех часов дня вышла из общежития на Вертолётной улице, чтобы позагорать.

Через полтора часа петербурженку в тяжёлом состоянии забрали в реанимацию. У неё диагностировали солнечный ожог 80% тела первой степени и 2% – второй степени.

Ранее петербуржцам рассказали, как не получить меланому кожи. Методом профилактики является отказ от загара. Часто меланома развивается под избыточным воздействием ультрафиолетового излучения. Именно поэтому загар на свежем воздухе и в соляриях опасен.

Фото: Piter.tv