  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербурженка попала в реанимацию после принятия солнечных ванн
Сегодня, 12:01
187
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка попала в реанимацию после принятия солнечных ванн

0 0

У неё диагностировали солнечный ожог 80% тела первой степени и 2% –  второй степени.

Петербурженка оказалась в реанимации после принятия солнечных ванн. Об это стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, 21-летняя девушка 27 мая около четырех часов дня вышла из общежития на Вертолётной улице, чтобы позагорать.

Через полтора часа петербурженку в тяжёлом состоянии забрали в реанимацию.  У неё диагностировали солнечный ожог 80% тела первой степени и 2% –  второй степени.

Ранее петербуржцам рассказали, как не получить меланому кожи. Методом профилактики является отказ от загара. Часто меланома развивается под избыточным воздействием ультрафиолетового излучения. Именно поэтому загар на свежем воздухе и в соляриях опасен. 

Фото: Piter.tv

Теги: вертолётная улица, жара, загар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии