Петербурженка попала в реанимацию после принятия солнечных ванн

Петербурженка оказалась в реанимации после принятия солнечных ванн. Об это стало известно Piter.tv.
По предварительной информации, 21-летняя девушка 27 мая около четырех часов дня вышла из общежития на Вертолётной улице, чтобы позагорать.
Через полтора часа петербурженку в тяжёлом состоянии забрали в реанимацию. У неё диагностировали солнечный ожог 80% тела первой степени и 2% – второй степени.
Ранее петербуржцам рассказали, как не получить меланому кожи. Методом профилактики является отказ от загара. Часто меланома развивается под избыточным воздействием ультрафиолетового излучения. Именно поэтому загар на свежем воздухе и в соляриях опасен.
Фото: Piter.tv
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