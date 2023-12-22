Петербуржцам рассказали, как не получить меланому кожи

13 мая — Всемирный день борьбы с меланомой.

Меланома кожи – злокачественное новообразование, поражающее кожу, слизистые оболочки и даже сетчатку глаза. Сегодня, 13 мая, отмечается Всемирный день борьбы с этим заболеванием.

Как сообщили в пресс-службе комздрава, меланома является одним из самых опасных видов онкологии. Меланома может незаметно развиваться на коже и в какой-то момент начинает распространяться по лимфатическим и кровеносным сосудам в другие органы. Обычно меланома поражает лимфатические узлы, легкие, головной мозг, печень.

Методом профилактики является отказ от загара. Часто меланома развивается под избыточным воздействием ультрафиолетового излучения. Именно поэтому загар на свежем воздухе и в соляриях опасен. Перед приемом солнечных ванн необходимо использовать качественный солнцезащитный крем с высокой степенью защиты и контролировать время загара.

Новые родинки странной формы нужно обязательно показывать онкологу. Чем раньше будет обнаружена меланома, тем выше вероятность благоприятного исхода.

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