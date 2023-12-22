На Караваевской потушили однокомнатную квартиру

В комнате горела обстановка. С огнем боролись 15 спасателей.

Сегодня, 28 мая, в Невском районе произошел пожар. На Караваевской улице в доме 41, корпус 3, вспыхнула однокомнатная квартира. Пламя охватило три квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:13. В комнате горела обстановка. С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

В15:23 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал.

Подробности уточняются. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что в заброшенном доме на Тельмана произошел пожар.

Фото: Piter.tv