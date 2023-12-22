В заброшенном доме на Тельмана произошел пожар

В здании горел мусор на площади 18 "квадратов".

В Невском районе сегодня, 28 мая, произошел пожар. На улице Тельмана в доме 16 вспыхнул огонь в неэксплуатируемом здании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 08:44. Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В здании горел мусор на площади 18 "квадратов".

Огнеборцы тушили пламя в течение получаса. Пожар ликвидировали в 09:15. В результате случившегося никто не пострадал.

Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv