На Кирочной 6-летний ребёнок выпал из окна третьего этажа

Он находится в реанимации с тяжелейшими травмами.

В центре Петербурга 6-летний гражданин Казахстана травмировался при падении с высоты. Об этом стало известно Piter.tv.

Ребёнка госпитализировали после падения из окна третьего этажа дома по Кирочной улице. Он облокотился на москитную сетку и выпал. У ребёнка диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и лёгких, разрыв селезенки и печени, правой почки и правого надпочечника. Ребёнок находится в реанимации.

В Петербург мальчика на лечение привезла 31-летняя мать. У ребёнка диагностирован аутизм.

Ранее в Выборге из окна выпал двухлетний мальчик.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)