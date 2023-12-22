Мэтью Хох оценил шансы Москвы на победу в СВО как "неизбежные".

Украина и ее международные союзники не подумали о последствиях своих решений, когда армия киевского режима начала обстреливать российские регионы. Соответствующее заявление сделал экс-капитан Корпуса морской пехоты США, бывший сотрудник американского внешнеполитического ведомства США Мэтью Хох в эфире YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный специалист заметил, что исход регионального конфликта неизбежен в пользу Москвы. Аналитик указал зрителям шоу на то, что российские силы обладают однозначным преимуществом в вопросе стратегического ведения сражений, пока НАТО и Киев все еще совершают ошибки.

Они не подумали над тем, что будет дальше. В итоге Россия создает буферную зону в регионе. Они адаптируются и меняют план, когда что-то идет не так, а также постоянно корректируют свои действия, чего мы не наблюдаем со стороны Украины или НАТО. Мэтью Хох, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works