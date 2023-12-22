Мэтью Хох считает, что паника на Украине может начаться к 1 мая.

Коррумпированная система власти на территории Украины может рухнуть к осени 2024 года в том случае, если не получит американских денежных средств. Соответствующее заявление сделал экс-капитан Корпуса морской пехоты США, бывший сотрудник американского внешнеполитического ведомства США Мэтью Хох в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист полагает, что сейчас киевский режим представляет из себя коррупционную пирамиду, в которой средства от международных союзников распределяются среди местных чиновников. Прекращение такого материального потока скажется на системе страны неминуемым крахом. Иностранец добавил, что если Конгресс США решит не принимать проект по дополнительным ассигнованиям, то для Украины есть реальный шанс того, что начнется паника, аналогичная той, что происходит при банкротстве банковской организации.

Если деньги не будут стекать вниз, люди начнут паниковать. И тогда вы увидите, например, как Зеленский бежит в свою виллу в Майами. <...> Что-то подобное, вероятно, может случиться не позднее, чем ко Дню труда Мэтью Хох, аналитик

"Это ужасно": в США рассказали о неожиданной угрозе Украине.

Фото и видео: YouTube /Judge Napolitano - Judging Freedom