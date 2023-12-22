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"Это ужасно": в США рассказали о неожиданной угрозе Украине

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Мэтью Хох оценил будущее Украины, которое зависит от Вашингтона.

После окончания регионального конфликта с Россией Украина окажется в руках крупных американских компаний, которые заинтересованы лишь в извлечении максимальной прибыли из восстановления постсоветской республики. Соответствующее заявление сделал экс-капитан Корпуса морской пехоты США, бывший сотрудник американского внешнеполитического ведомства США Мэтью Хох в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный аналитик добавил, что киевский режим оказался в тяжелом положении, так как за денежные средства стран коллективного Запада ему придется заплатить особую цену.

Это и есть награда для многих на Западе сейчас. Их интересует не ее победа. <...> Уолл-стрит мечтает, чтобы уже наступила фаза окончания конфликта, зайти на Украину и взять на себя восстановление.

Мэтью Хох, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive

Теги: военная помощь, всу, мэтью хох
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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