Мэтью Хох рассказал о том, что глава Украины поверил пустым обещаниям Запада.

Страны коллективного Запада и украинские националисты заставили лидера киевского режима Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Россией. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший сотрудник американского внешнеполитического ведомства, местный капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох. Аналитик заметил, что украинский президент был избран всенародно на мирных условиях, говоря о том, что обсудит ситуацию с Владимиром Путиным и решит проблемы дипломатическим путем. В том числе это относилось и к территориальному вопросу на востоке страны.

Как только он вступает в должность — и об этом много сообщалось, — ультраправые, ультранационалисты, неонацисты хватают его и говорят: "Видишь вон то дерево? Вот на нём ты и будешь висеть, если заключишь мир". Мэтью Хох, эксперт США

Иностранный специалист уверен в том, что на украинского политика надавили не только местные националисты в его собственной стране, но и представители западных государств. Они заставили Владимира Зеленского его отказаться от каких-либо мирных соглашений с Кремлем, а политик повелся на обещания и дал свое согласие на это. Мэтью Хох добавил, что теперь власти лишь еще больше ввергают собственный народ в заведомо проигранный конфликт.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom