Мэтью Хох оценил крах Украины, которую ждет судьба Афганистана.

Украина падет без финансирования со стороны коллективного Запада. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший сотрудник американского внешнеполитического ведомства, местный капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох. Иностранный аналитик полагает, что ВСУ ждет крах в тот момент, когда киевский режим лишится денежных средств от международных союзников, так как Запад потеряет интерес к поддержке в регионе. Эксперт добавил, что вооруженный конфликт в Израиле и провальное контрнаступление ВСУ серьезно сказываются на будущем Украины. Государство может постичь та же участь, что ранее ждала Афганистан.

Мы платим зарплату украинским госслужащим. Если мы перестанем посылать деньги, это прекратится. Поезда перестанут ходить, все остановится. Наступит коллапс на многих уровнях. Украинцы находятся под угрозой краха. Мэтью Хох, эксперт США

Напомним, что The Washington Times писала о том, что решимость Запада помогать Украине ослабевает по мере затягивания регионального конфликта. Американское издание указывало на то, что на эту ситуацию влияет неспособность армии киевского режима показать успех на поле боя.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom