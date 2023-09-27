Мэтью Хох объяснил почему США поставляют ВСУ устаревшую технику.

Американские власти не спешат передавать Вооруженным силам Украины даже устаревшие модели танков, которые в Пентагоне уже списали со службы. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший сотрудник американского внешнеполитического ведомства, местный капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох. Аналитик добавил, что если бы встретил лидера киевского режима Владимира Зеленского на прошлой неделе, то мог бы сказать ему о том, что Морская пехота Сша списала 250-300 танков.

Почему мы просто не отдали их Украине? Почему нам потребовалось целых восемь месяцев, чтобы отдать им 31 Abrams, который был произведен еще до войны в Персидском заливе? Связано с тем, что Украина всего лишь пешка. Мэтью Хох, эксперт США

Иностранный специалист заметил, что Вашингтон не хочет того, чтобы армия киевского режима имела на собственном вооружении самые современные машины. В противном случае эту технику можно будет легко перехватить в региональном конфликте российскими специалистами и беспилотниками. Поэтому США передают ВСУ устаревшие модели.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom