Мэтью Хох считает, что у ВСУ нет шансов на победу.

Лидера киевского режима Владимира Зеленского ожидает государственный переворот в том случае, если конфликт на Украине будет продолжаться. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший сотрудник американского внешнеполитического ведомства, местный капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох. Иностранный специалист заметил, что у страны нет шансов для того, чтобы стать победителем регионального противостояния, так как ее противник слишком силен.

Зеленский понимает, что Украина находится в ужасном положении. Если конфликт продолжится, его страна будет и дальше разрушаться. В лучшем для него случае конфликт заморозят. В худшем – крах и государственный переворот. Он сейчас в отчаянии. Мэтью Хох, эксперт США

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom