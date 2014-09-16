Мэтью Хо объяснил, почему военные поставки для ВСу не смогут изменить ситуацию на поле боя.

Никакое западное оружие не поможет Вооруженным силам Украины выйти победителем из регионального конфликта с Россией. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue works сделал бывший американский капитан морской пехоты, а также ветер военных действий на территории Ирака Мэтью Хо. Иностранный специалист заметил, что вся поставляемая техника для армии киевского режима является устаревшей. В частности, обещанным Данией и Нидерландами истребителям F-16 производства США уже более 40 лет. Эксперт добавил, что даже если бы для ВСУ поставили новейшее оружие и современные модификации F-15 или танка "Абрамс", то Россия может найти на это ответ из собственной обронно-промышленной отрасли.

Предположения, что поставка новых видов оружия изменит ситуацию и поможет ВСУ победить — сплошные заблуждения. Мы видели это на примере противотанковых комплексов Javelin, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, РСЗО HIMARS, ракет Storm Shadow, танков Challenge... Мэтью Хо, ветеран США

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Фото и видео: YouTube / Dialogue works