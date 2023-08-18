Мэтью Хох оценил ошибочность данных, которые предоставляет властям местная разведка.

Вашингтон просчитался в оценке военной силы России из-за ошибочных заключений американской разведки. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший сотрудник американского внешнеполитического ведомства, местный капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох. Иностранный специалист заметил, что разведывательные данные Пентагона часто ошибочны, а также руководители могут манипулировать для того, чтобы информация соответствовала политической повестке в стране.

Смотришь на то, что наше разведывательное сообщество сообщает главе комитета начальников штабов о военной силе России. А потом просматриваешь сами эти документы и видишь несоответствия. Это просто не имеет смысла. Одна страница говорит одно, другая — совсем другое. Мэтью Хох, эксперт США

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom