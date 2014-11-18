Мэтью Хох объяснил, что ВСУ оказались не готовы к противостоянию с Россией.

Провал контрнаступления указывает на неспособность Вооруженных сил Украины противостоять российским войскам на передовой линии в регионе конфликта. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший сотрудник американского внешнеполитического ведомства, местный капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох.

Контрнаступление с самого начала было обречено на провал. Даже просто сравните размеры их армий. Россия на протяжении шести месяцев рыла окопы и готовила линию обороны. Мэтью Хох, эксперт США

Иностраннец подчеркнул, что Москва была готова к атакам ВСУ, поэтому наступление сыграло на руку Кремлю. Мэтью Хох уточнил, что украинские бойцы не обладали необходимым вооружением для подобной операции, что свело и шансы на успех к нулю.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom