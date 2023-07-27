Мэтью Хох рассказал о том, что ВСУ решили не считаться с потерями людей на поле боя.

Решение украинского президента Владимира Зеленского начать контрнаступление, несмотря на очевидную неспособность ВСУ противостоять российским силам, привело КИЕВ к огромным жертвам. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший сотрудник госдепартамента США, капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох.

Зеленский пожертвовал военными, это было жестоко и аморально — одним словом, настоящая катастрофа. Мэтью Хох, аналитик США

По мнению бывшего американского офицера, киевский режим стремился показать успехи на театре военных действий в канун проведения летнего саммита НАТО в Вильнюсе, при этом понимая, что на самом деле у ВСУ шансы очень малы. В результате страна понесла огромные потери среди личного состава, а новые наступательные операции могут привести к полному разгрому армии. Он добавил, что украинские солдаты оказались пешкам в конфликте. При этом они оказались неспособными противостоять хорошо подготовленной и оснащенной армии России.

Игнат признал, что по военному аэродрому в Хмельницкой области был нанесен удар.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom