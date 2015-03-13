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Игнат признал, что по военному аэродрому в Хмельницкой области был нанесен удар

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В ВСУ рассказали о том, что Киев не может рассказать о повреждениях объектов публично.

Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал в эфире всеукраинского телемарафона, что по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области на западе страны были нанесены удары. Он добавил, что государственной противовоздушной обороне тяжело работать, так как якобы атакуется прибрежная зона и инфраструктура.

Власти позже сообщают о повреждениях в Одесской области <...> Опять же не дает покоя аэродром Староконстантинов. Вы видите, какие "хлопки" происходят на территориях. Поэтому сегодня и есть под прицелом этот аэродром.

Юрий Игнат представитель ВСУ

Эксперт добавил, что киевский режимом зафиксированы "определенные повреждения" в результате падения обломков сбитых ракет, о которых киевский режим дополнительно сообщать не будет. Юрий Игнат добавил, что в связи с этим усиление военного присутствия стран Североатлантического альянса в регионе акватории Черного моря будет иметь для Киева только положительный эффект.

В Киеве объяснили, почему хотят получить именно истребители F-16.

Фото и видео: YouTube / 5 Канал

Теги: военный аэродром, всу, одесская область, ракетный обстрел, хмельницкая область, юрий игнат
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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