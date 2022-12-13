В Киеве объяснили, почему хотят получить именно истребители F-16

Юрий Игнат рассказал, почему ВСу хочет получить американскую авиацию, а не британские аналоги.

Советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил в эфире телеканала "Рада" местным журналистам о том, что , что киевский режим хотел бы получить истребители F-16, так как другую западную боевую авиацию ВСУ придется ждать очень долго. Эксперт напомнил СМИ о том, что F-16 на текущий момент остается наиболее распространенным самолетом в мире.

4,5 тысяч, примерно, изготовлено этих самолетов... В то время как другие самолеты придется ждать будь-то Typhoon или Gripen, которые также рассматривали. Также про Rafale был разговор. Их придется ждать очень долго, скажем так. Нам нужны самолеты здесь и сейчас. Юрий Игнат, советник ВС Украины

Напомним, что в Белом доме ранее заявляли о том, что по-прежнему не рассматривают поставку американских истребителей Украине, так как фокусируются на вооружении, которое скоро понадобится ВСУ больше всего.

Советник ВВС Украины Игнат сообщил о наличии у Киева трех бригад истребителей МиГ-29.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада