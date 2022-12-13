Советник ВВС Украины Игнат сообщил о наличии у Киева трех бригад истребителей МиГ-29

Эксперт рассказал об ожиданиях Киева от американцев.

Советник командования Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил в эфире местного телеканала о том, что у страны есть уже три бригады истребителей МиГ-29. Эксперт добавил, что речь идет об историческом шаге от Варшавы, которая решилась отправить киевскому режиму такой вид вооружения в качестве военной поддержки. Специалист напомнил, что ВСУ ожидают дополнительно получение американских истребителей F-16, а не самолетов Mirage, Tornado или МиГ.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее публично рассказал о затягивании важных для его страны решений со стороны стран-международных союзников. Глава государства говорил о том, что поставки дальнобойных ракет для ВСУ задерживаются, как и отправка современных западных боевых самолетов. Политик уточнил, что страны коллективного Запада недостаточно быстро вводят новое санкционное давление на Москву. Начальник Министерства обороны Словакии Ярослав Надь до этого упоминал, что первые четыре истребителя МиГ-29 были переданы Вооруженным силам Украины.

В Киеве не ждут изменения ситуации на фронте после поставок польских МиГ-29.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Київ