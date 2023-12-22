США: субкритические эксперименты позволяют им не проводить ядерных испытаний

Джилл Хруби напомнила об условии по отказу от ядерных испытаний.

Субкритические эксперименты позволяют американской администрации поддерживать состояние собственного арсенала ядерных вооружений без проведения полноценных испытаний. Соответствующее заявление сделала руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США Джилл Хруби, выступая на профильных слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса страны.

Мы гордимся тем, что на прошлой неделе успешно провели субкритический эксперимент. Подобные эксперименты важны, потому что они позволяют нам изучать плутоний, не запуская цепную реакцию. Поэтому мы и называем их субкритическими. Джилл Хруби, глава НУЯБ США

По словам иностранной чиновницы, во время субкритических экспериментов специалисты наблюдают за опасными материалами в очень динамичных условиях". Такие испытания дадут специалистам убежденность в том, что старые материалы ведут себя так, как от них и ожидалось. Дополнительно изучаются недавно произведенные материалы. В НУЯБ полагают, что речь идет о лучшем для США способе поддерживать ядерный арсенал, не возвращаясь к проведению испытаний.

Минэнерго США допускает возможность проведения испытательных пусков МБР Sentinel.

Фото и видео: YouTube / Defense Now