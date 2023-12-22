Минэнерго США допускает возможность проведения испытательных пусков МБР Sentinel

Джилл Хруби прокомментировала исследования ядерных материалов.

В Вашингтоне допустили возможность проведения испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) следующего поколения Sentinel, разработка которых сейчас вызывает трудности. Соответствующее заявление сделала руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США Джилл Хруби, выступая на профильных слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса страны.

Так что мы всегда в курсе того, что там происходит. И когда все будет закончено, и будет принято решение, мы обязательно согласуем наши сроки [с ВВС, которые работают над разработкой МБР]. А потом для нас важно провести летные испытания в рамках программы разработки боеголовок. Джилл Хруби, глава НУЯБ США

Чиновница не указала законодателям на возможные сроки проведения таких тестирований. Заместитель министра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант заявил политикам о том, что Пентагон рассматривает возможность отказа от программы разработки МБР следующего поколения Sentinel вместе с инициативой о внесении изменений в нее.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now