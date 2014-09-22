Госдеп: ракетные запуски КНДР подрывают безопасность в регионе

Мэттью Миллер оценил военную деятельность Северной Кореи.

В американском внешнеполитическом ведомстве осуждают последние ракетные запуски КНДР, так как они подрывают безопасность в регионе. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Чиновник прокомментировал запуски баллистического оружия со стороны Северной Кореи, которые состоялись 17 и 18 декабря. Спикер заметил, что Вашингтон призывает государства планеты осудить действия Пхеньяна.

США решительно осуждают запуски баллистических ракет, которые КНДР осуществила 17 и 18 декабря, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Эти запуски нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее японское министерство по обороне отметило, что запущенная КНДР 18 декабря МБР находилась в полете 73 минуты и за это время преодолела одну тысячу километров при максимальной высоте полета в шесть тысяч километров. При запуске по обычной траектории дальность оружия превысит 15 тысяч километров. Эта эффективность пуска покрывает всю территорию США. Район падения ракеты на этт раз находился за пределами исключительной экономической зоны Японии - в 250 километров в западном направлении к острову Окусири. Этот участок располагается в 20 километрах от побережья острова Хоккайдо.

В США заявили, что не хотят, чтобы конфликт на Ближнем Востоке длился дольше необходимого.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State