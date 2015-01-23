В США заявили, что не хотят, чтобы конфликт на Ближнем Востоке длился дольше необходимого

Мэттью Миллер не смог назвать сроки завершения кризиса в регионе.

В американском внешнеполитическом ведомстве выступают против того, чтобы палестино-израильский конфликт на Ближнем Востоке длился дольше, чем это необходимо. Однако каких-либо сроков его продолжительности чиновники из Вашингтона не называют. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

Мы не хотим, чтобы это продолжалось дольше, чем необходимо. Мы хотим, чтобы Израиль сумел достичь своих законных военных целей, а именно обеспечить, чтобы нападения, подобные случившемуся 7 октября, никогда не повторились. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе США отказались отвечать на вопросы, относительно сроков завершения этой операции.

В США все еще полагают, что руководство ХАМАС находится в секторе Газа.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State