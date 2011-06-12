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В США все еще полагают, что руководство ХАМАС находится в секторе Газа

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Мэттью Миллер не назвал предполагаемое местонахождение лидеров радикалов из Палестины.

Американские власти все еще полагают, что руководство палестинского радикального движения ХАМАС все еще находится в секторе Газа. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Чиновник не привел никаких подробностей.

По нашей оценке, <...> лидеры ХАМАС, которые планировали и в некоторых случаях осуществили нападения на Израиль, остаются в секторе Газа.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа

Напомним, что 7 декабря первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер сообщал общественности о том, что в Вашингтоне полагают, что руководство ХАМАС скрывается в южной части палестинского анклава на Ближнем Востоке.

Госдеп: США не чувствуют себя в дипломатической изоляции из-за поддержки Израиля в ООН.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, мэттью миллер, палестина, сектор газа, хамас
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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