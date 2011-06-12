В США все еще полагают, что руководство ХАМАС находится в секторе Газа

Американские власти все еще полагают, что руководство палестинского радикального движения ХАМАС все еще находится в секторе Газа. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Чиновник не привел никаких подробностей.
По нашей оценке, <...> лидеры ХАМАС, которые планировали и в некоторых случаях осуществили нападения на Израиль, остаются в секторе Газа.
Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа
Напомним, что 7 декабря первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер сообщал общественности о том, что в Вашингтоне полагают, что руководство ХАМАС скрывается в южной части палестинского анклава на Ближнем Востоке.
Госдеп: США не чувствуют себя в дипломатической изоляции из-за поддержки Израиля в ООН.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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