Госдеп: США не чувствуют себя в дипломатической изоляции из-за поддержки Израиля в ООН

Мэттью Миллер рассказал о господствующей роли США в мире.

Американская администрация не считает, что находится в дипломатической изоляции после принятия Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН представленной Египтом и Мавританией резолюции с требованием о немедленном прекращении огня на территории Ближнего Востока, в зоне конфликта между Израилем и Палестиной. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. СМИ хотели узнать у чиновница о том, беспокоятся ли власти США, что резолюция получила на площадке Всемирной организации гораздо большую поддержку, чем документы с критикой РФ из-за специальной военной операции, а также чувствует ли Вашингтон себя в дипломатической изоляции в связи со своей поддержкой в отношении Израиля. В Госдепе заметили, что схожая ситуация фиксируется с резолюциями по еврейскому государству за последние десятилетия. Миллер полагает, что многие страны стремятся к тому, чтобы Сша играли ведущую роль на геополитической арене.

Нет, вовсе нет. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что во вторник за документ проголосовали 153 государства, в том числе Россия, Бразилия, Канада, Китай, Саудовская Аравия, Франция. "Против" принятия документа высказались 10 стран. В этом перечне оказались Австрия, Израиль, США, Чехия. Воздержались от голосования 23 страны, включая Великобританию, Германию и Украину.

В Госдепе заявили, что Венесуэла выполнила не все договоренности с США.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State