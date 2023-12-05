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В Госдепе заявили, что Венесуэла выполнила не все договоренности с США

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Отмечается, что власти страны не освободили политзаключенных и арестованных американских граждан.

Власти Венесуэлы выполнила не все договоренности с США. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, Венесуэла не освободила политзаключенных и арестованных американских граждан. Миллер отметил, что в связи с этим Вашингтон может отменить смягчение части санкций против Каракаса.

Мы хотим, чтобы они освободили политических заключенных, и мы хотим, чтобы они освободили незаконно задержанных американцев, что было частью рамочного соглашения.

Мэттью Миллер, руководитель пресс-службы Госдепартамента

Ранее Салливан заявил, что США не ведут переговоры с арабскими странами о переселении беженцев из Газы.

Видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: венесуэла, госдепартамент сша, договоренности, мэттью миллер, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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