Салливан: США не ведут переговоры с арабскими странами о переселении беженцев из Газы

По его словам, Израиль на всей территории палестинского анклава определил зоны, где проживают мирные жители.

Соединенные Штаты не ведут переговоры с арабскими странами о переселении беженцев из сектора Газа. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Израиль на всей территории палестинского анклава определил зоны, где проживают мирные жители. Салливан подчеркнул, что по этим зонам не будут наноситься удары.

Ранее Салливан сообщил, что США обсуждают с Израилем сроки его операции в Газе.

Видео: YouTube / CNBC Television