Сдвоенные "Сапсаны" запустят между Петербургом и Москвой дни ПМЭФ

Поезд №780 будет курсировать между двумя столицами с 1 по 6 и с 8 по 10 июня.

Традиционный международный экономический форум (ПМЭФ) пройдёт в Северной столице с 5 по 8 июня. В связи с этим событием РЖД запускает дополнительные сдвоенные "Сапсаны" между Москвой и Петербургом.

Поезд №780 будет курсировать между двумя столицами с 1 по 6 и с 8 по 10 июня. Отправление запланировано на 19:30, с остановками в Твери, Бологое, Окуловка и Чудово. Прямой поезд №754 будет отправляться ежедневно с 1 по 4 и с 7 по 10 июня в 05:55.

Из Петербурга в Москву поезд №767 будет отправляться ежедневно с 1 по 6 и с 8 по 10 июня в 13:00, с остановками на станциях Бологое и Тверь. Дополнительно, с 1 по 3 и с 6 по 10 июня, будет курсировать "Сапсан" №777, отправляющийся в 17:10.

Билеты на эти поезда уже доступны для приобретения.

Ранее мы сообщили о том, что станцию "Девяткино" планируют присоединить к новой железнодорожной линии.

Фото: ОАО "РЖД"