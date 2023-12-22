Станцию "Девяткино" планируют присоединить к новой железнодорожной линии

Власти Ленинградской области и ОАО "Российские железные дороги" продолжают обсуждение развития транспортной инфраструктуры в Мурино.
Губернатор Александр Дрозденко заявил, что в ближайшее время строительство новой железнодорожной станции в Мурино не планируется. Вместо этого, станцию "Девяткино" могут включить в маршрут Д-2 Токсово — Гатчина — Варшавская, который в настоящее время находится в стадии проектирования. Эта линия пройдет через центр города и свяжет Мурино с аэропортом Пулково.
Дрозденко подчеркнул, что Ленинградская область совместно с администрацией Петербурга и РЖД продолжает переговоры по оптимизации сроков строительства и ввода в эксплуатацию обозначенного маршрута.
Ранее мы сообщили о том, что метро до "Экспофорума" и Пулково показали в Петербурге.
Фото: Правительство Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все