Станцию "Девяткино" планируют присоединить к новой железнодорожной линии

Эта линия пройдет через центр города и свяжет Мурино с аэропортом Пулково.

Власти Ленинградской области и ОАО "Российские железные дороги" продолжают обсуждение развития транспортной инфраструктуры в Мурино.

Губернатор Александр Дрозденко заявил, что в ближайшее время строительство новой железнодорожной станции в Мурино не планируется. Вместо этого, станцию "Девяткино" могут включить в маршрут Д-2 Токсово — Гатчина — Варшавская, который в настоящее время находится в стадии проектирования. Эта линия пройдет через центр города и свяжет Мурино с аэропортом Пулково.

Дрозденко подчеркнул, что Ленинградская область совместно с администрацией Петербурга и РЖД продолжает переговоры по оптимизации сроков строительства и ввода в эксплуатацию обозначенного маршрута.

Ранее мы сообщили о том, что метро до "Экспофорума" и Пулково показали в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга