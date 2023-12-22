Блинкен назвал неприемлемой реоккупацию Газы Израилем

В Госдепе США прокомментировали задачи для ПНА.

Повторная оккупация сектора Газа Израилем для американской администрации при президенте Джо Байдене неприемлема, и Вашингтон считает, что палестинский народ должен сам управлять собой. С таким заявлением выступил на профильных слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса государственный секретарь США Энтони Блинкен. Дипломат раскритиковал шаги некоторых политических деятелей в еврейском государстве, направленные на подрыв позиций Палестинской национальной администрации. По мнению спикера, ПНА играет совершенно критическую, незаменимую роль, пытаясь сохранить в регионе безопасность и стабильность.

Они делают работу, которая вообще-то жизненно важна для безопасности Израиля. Так что попытки подрывать ПНА таким образом, которым некоторые пытаются подрывать ее, откровенно противоречат интересам Израиля и нашим интересам. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе заметили, что важно не только завершить конфликт в секторе Газа, но также Израилю выработать четкий план по тому, как палестинский анклав будет управляться, как на территории будет обеспечиваться безопасность и как проводиться перестройка на территории.

Блинкен заявил, что США делают все возможное для ускорения поставок оружия Украине.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News