Блинкен: США делают все возможное для ускорения поставок оружия Украине

В Госдепе США прокомментировали сложности, возникшие с поставками помощи для ВСУ.

В американском внешнеполитическом ведомстве принимают все необходимые меры для ускорения поставок оружия и военной техники армии киевского режима. С таким заявлением выступил на профильных слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса государственный секретарь США Энтони Блинкен. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал законодателям вопросы, связанные с передачей Вашингтоном западного вооружения Украине. Детально останавливаться на этой теме эксперт не стал.

Могу вас заверить, что мы делаем все возможное, чтобы ускорить непосредственно поставки помощи украинцам, чтобы она попала им в руки... Не приносит большой пользы ее наличие. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Руководитель Госдепа отверг упреки сенатора Сюзан Коллинз в том, что администрация при президенте Джо Байдене затягивала процесс предоставления определенных крупных систем вооружений для ВСУ. Энтони Блинкен заметил, что обладает альтернативным взглядом на эти вещи. Он напомнил, что союзникам важно обеспечить не только поставку систем, но также и обучить солдат их использовать. Также ВСУ требуется обслуживать такие вооружения, что является сложным процессом в связи с применяемыми в них технологиями.

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Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News