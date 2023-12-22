США не скрывают от Израиля сведения о местонахождении лидеров ХАМАС

Энтони Блинкен оценил политику США по поддержке партнеров на Ближнем Востоке.

Американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что Вашингтон не скрывает от Израиля данные своей разведки о местонахождении лидеров радикального палестинского движения ХАМАС нв Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил на профильных слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса государственный секретарь США Энтони Блинкен. Иностранный чиновник прокомментировал местным законодателям публикацию газеты The Washington Post, которая со ссылкой на собственные источники сообщила 11 мая о том, что администрация президента Джо Байдена предлагает еврейскому государству разведывательные данные о ХАМАС и помощь с беженцами в обмен на отказ ЦАХАЛ (армии) от крупномасштабного вторжения в город Рафах. Сенатор от штата Техас Тед Круз задал вопрос о том, значит ли это, что Госдеп поставляет сведения партнерам не в полном объеме. Гость заседания отметил, что в реальности ситуация сложилась прямо противоположная, а данные СМИ якобы вводят читателей в заблуждение и неверны.

Напротив, мы предоставляем Израилю все возможное для самообороны. Если бы у нас были данные об их местонахождении, мы бы передали их, вне зависимости операции в Рафахе. Энтони Блинкен, госсекретарь США

На уточняющие вопросы о том, укрывают ли США от Израиля какую-либо информацию касательно местонахождения лидеров ХАМАС и расположения подземных туннелей в секторе Газа, Энтони Блинкен ответил отрицательно.

Блинкен заявил, что народу Ирана стало лучше после гибели Раиси.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News