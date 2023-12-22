Блинкен: народу Ирана стало лучше после гибели Раиси

В Госдепе прокомментировали трагедию, которая произошла в Иране.

Американская администрация при президенте Джо Байдене, несмотря на официальные соболезнования, не скорбит в связи с гибелью иранского президента Эбрахима Раиси. С таким заявлением выступил на профильных слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса государственный секретарь США Энтони Блинкен. Таким образом иностранный чиновник отреагировал на комментарий от местного законодателя от штата Техас Теда Круза. Политик обратил внимание высокопоставленного гостя на то, что Госдеп выразил соболезнования в связи с авиакрушением вертолета, на котором находился глава Исламской Республики. Круз счел постыдным факт того, что в штаб-квартире ООН в Женеве приспущены флаги в знак траура. Американский сенатор также задал Энтони Блинкену вопрос о то, считает ли он, что "мир стал лучше" после гибели иранского президента.

Мы определенно не скорбим в связи с его гибелью... Мы точно не пошли бы на это. Учитывая ужасные поступки, к которым он был причастен в качестве судьи и на посту президента, и то, что он больше не может быть к ним причастен, то да. Народу Ирана, вероятно, стало лучше. Энтони Блинкен, госсекретарь США

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Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News