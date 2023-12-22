Госдеп допустил участие Саудовской Аравии и ОАЭ в обеспечении безопасности в секторе Газа

Энтони Блинкен оценил обстановку на Ближнем Востоке.

Американское внешнеполитическое ведомство допускает участие Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов в обеспечении безопасности в секторе Газа после урегулирования конфликта в палестинском анклаве. С таким заявлением выступил на профильных слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса государственный секретарь США Энтони Блинкен. Иностранный чиновник ответил на вопрос о том,считает ли он, что Саудовская Аравия и ОАЭ при наличии такого желания могли бы приложить усилия к "выправлению ситуации" на территории палестинского анклава, а также на западном берегу реки Иордан на Ближнем Востоке.

Я уверен, что ряд стран могли бы, по крайней мере на временной основе, сыграть практическую роль в помощи с обеспечением безопасности, в помощи с управлением. Думаю, сейчас тот момент, когда необходимые соглашения между США и Саудовской Аравии находятся в пределах досягаемости Энтони Блинкен, госсекретарь США

Дополнительно эксперт утвердительно отреагировал на вопрос местных законодателей о том, считает ли он по-прежнему возможной нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем. В Госдепе подчеркнули, что даже в случае достижения договоренностей между Вашингтоном и Эр-Риядом, еврейское государство все же обязано будет "сделать ряд вещей".

Блинкен заявил о желании Запада использовать активы РФ как залог для займов Киеву.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News