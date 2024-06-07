МИД: Молдавия приняла декларацию по "геноциду на Украине", чтобы выслужиться перед США

Мария Захарова рассказала о попытке Кишинева выслужиться перед Госдепом США.

Власти в Кишиневе приняли декларацию, осуждающую "геноцид России против Украины", исключительно ради того, чтобы выслужиться перед американским государственным секретарем Энтони Блинкеном, который был в столице Молдавии с рабочим визитом. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами, организованного на полях Петербургского международного экономического форума, сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что решение в республике было одобрено 20 мая местным парламентом по итогам большинства голосов.

Молдавские эксперты сходятся в том, что реальная подоплека принятия этой одиозной бумаги на самом деле заключается в визите в Кишинев 29 мая Блинкена. Ну, нужно же было выслужиться, подарок [сделать], к столу что-то нужно было принести, вот, принесли. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: ПМЭФ