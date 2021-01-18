Россия с тревогой наблюдает за деградацией ситуации на Корейском полуострове

В МИД оценили решение Сеула приостановить действие документа о снижении военной напряженности с КНДР.

Москва с сожалением и тревогой наблюдает за деградацией ситуации на Корейском полуострове после выхода сеульских властей из соглашения с КНДР в военной сфере. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами, организованного на полях Петербургского международного экономического форума, сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница таким образом прокомментировала решение Южной Кореи полностью приостановить выполнение двустороннего соглашения с Северной Кореей по поводу снижения военной напряженности в регионе, подписанного еще в 2018 году.

Мы с сожалением и тревогой наблюдаем за набирающей обороты день ото дня деградацией ситуации вокруг Корейского полуострова. Этот шаг Южной Кореи ведет к эскалации и существенному увеличению рисков возникновения опасных инцидентов". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России указали на то, что причиной негативной динамики ситуации вокруг полуострова являются действия, предпринимаемые американской администрацией. Мария Захарова уточнила, что в Вашингтоне практические в безостановочном режиме проводят вместе с международными союзниками военные демонстрации. Такое поведение в Москве считают акциями устрашения под предлогом противодействия так называемой "северокорейской угрозе".

Захарова: внешняя агрессия против Белоруссии будет расценена как нападение на саму РФ.

Фото и видео: МИД России