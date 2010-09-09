Захарова: внешняя агрессия против Белоруссии будет расценена как нападение на саму РФ

В МИД РФ ответили на угрозу Габриэлюса Ландсбергиса.

Любая внешняя агрессия против Белоруссии будет расценена как нападение на территорию Союзного государства и саму Россию. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами, организованного на полях Петербургского международного экономического форума, сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что недружественным странам следует задуматься о всех вытекающих из этого условия последствиях. Таким образом в МИД РФ прокомментировали заявление руководителя внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о возможности совершения ударов с территории Украины по "военным целям РФ", находящимся в Белоруссии.

В соответствии с обновленной военной доктриной СГ от 2021 года любая внешняя агрессия против Белоруссии будет квалифицирована Россией как посягательство на нашу общую союзную территорию со всеми вытекающими весьма серьезными последствиями. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала хамство Зеленского в адрес КНР показателем агрессии Украины.

Фото и видео: МИД России