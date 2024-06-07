В МИД России прокомментировали оскорбление президентом Украины китайского руководства.

Высказывания лидера киевского режима Владимира Зеленского о том, что Пекин якобы является "инструментом России", позволяют всем на планете убедиться в агрессивности подходов украинских властей. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами, организованного на полях Петербургского международного экономического форума, сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница отметила, что, находясь в рамках рабочего визита в Сингапуре и на Филиппинах в период с 2 по 3 июня, иностранный политический лидер позволил себе несколько оскорбительных высказываний в связи с последовательно проводимым китайскими властями взвешенным и конструктивным курсом в вопросе мирного решения украинского кризиса.

Особое раздражение у Зеленского вызвал отказ Китая от участия в предстоящей 15-16 июня швейцарской мирной конференции по Украине. Зеленский назвал Китай инструментом в руках Владимира Путина и фактически поставил под сомнение способность Пекина самостоятельно принимать суверенные решения. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД Напомнили, что именно Владимир Зеленский сам себе запретил вести переговоры с российским руководством. Теперь же он обвиняет суверенное государство, постоянного члена Совета Безопасности ООН в несамостоятельности. По мнению Марии Захаровой, президент Украины не может ступить ничего сделать без кураторства извне.

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Фото и видео: МИД России