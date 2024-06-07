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МИД РФ: Россия предпримет ответные меры на конфискацию своих активов на Западе

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Мария Захарова напомнили о "возмездии" при попытке завладевания ресурсами РФ.

Москва незамедлительно предпримет ответные шаги на конфискацию своих финансовых и имущественных активов в странах коллективного Запада, так как у властей страны имеется целый арсенал ответных политических и экономических решений. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами, организованного на полях Петербургского международного экономического форума, сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница объявила недружественным политикам о том, что им следует хорошо и несколько раз подумать, прежде чем завладеть российскими резервами.

Фактически российские резервы планируется явочным порядком наделить статусом залога, будущая прибыль от которого будет не только моментально присвоена рукам западников, но и потрачена на очередные военные авантюры, направленные против России. Естественно, мы дадим соответствующую реакцию.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова заявила, что закон об английском языке готовит Украину к оккупации Западом.

Фото и видео: МИД России

Теги: запад, конфискация активов, мария захарова, мид, пмэф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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