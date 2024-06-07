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Захарова: закон об английском языке готовит Украину к оккупации Западом

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В МИД России прокомментировали решение киевских властей.

Закон об английском языке как языка для международного общения готовит украинскую землю к оккупации странами коллективного Запада. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами, организованного на полях Петербургского международного экономического форума, сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. 

Через закон закрепляется возможность общения <...> руководителей НАТО с населением Украины через систему внедрения английского языка в государственные органы. <...> Они готовятся просто, по сути, к оккупации, по-другому это не назовешь

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова заявила, что Западу не избежать ответственности за удары по РФ.

Фото и видео: МИД России

Теги: английский язык, мария захарова, мид, пмэф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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