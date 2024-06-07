В МИД России прокомментировали удары американским оружием по территории России.

Коллективному Западу не избежать ответственности за воздушные удары, совершаемые Вооруженными силами Украины по российской территории. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами, организованного на полях Петербургского международного экономического форума, сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница отметила, что речь идет о вранье, лукавстве и лицемерии недружественных государств, которые ведут разрушительную деятельность.

Это то самое лукавство, которое как бы, с точки зрения Запада, позволит им избежать ответственности за разрушительную деятельность, за то, что они разрешили сейчас киевскому режиму, но делали долгие годы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ решили расстроить Запад, заметив, что ответственности международным союзникам армии киевского режима избежать не удастся.

Захарова: ВСУ сразу после разрешения США атаковали Белгород с помощью HIMARS.

Фото и видео: МИД России