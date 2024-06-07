В МИД РФ напомнили об атаке ВСУ по гражданским объектам в России.

Вооруженные силы Украины спустя несколько часов после разрешения американского государственного секретаря Энтони Блинкена на удары по российской территории атаковали жилые кварталы Белгорода реактивными системами залпового огня HIMARS производства США. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами, организованного на полях Петербургского международного экономического форума, сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Сразу же после этих заявлений Блинкена, буквально через несколько часов, ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода. Они сделали это с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: многие известные актеры в США имеют платную "нагрузку".

Фото и видео: МИД России