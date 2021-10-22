В ролике Exodus одного из авторов Mass Effect показали очень опасные планеты

Дата релиза игры еще не определена.

Студия разработки Archetype Entertainment выпустила в социальных сетях новый ролик, посвящённый ролевой компьютерной игре Exodus. Главной темой для ролика стали "Зелёные миры" и живописные планеты, которые могут скрывать в себе смертельные опасности. В кадре показано, что большая часть небесных тел галактики Exodus необитаема лишь в лучшем случае, а в худшем - особо опасна для пользователей. В частности, авторы продемонстрировали как одна из гор на самом деле оказывается гигантским монстром. Также создатели показали геймерам колонистов, проживающей на безобидной зеленой планете. Однако в скором времени персонажи по какой-то причине начинаются задыхаться и погибать.

Напомним, что Exodus представляет из себя научно-фантастическую игру. Он разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и выйдет на платформах PC, консолях PS5 и Xbox Series. Официальная дата релиза не называлась, однако проекта может выйти в формате "раннего доступа".

Ремастер слэшера Lollipop Chainsaw выйдет 25 сентября.

Фото и видео: YouTube / EXODUS™ (from Archetype Entertainment)