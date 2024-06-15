Ремастер слэшера Lollipop Chainsaw выйдет 25 сентября

Релиз игры намечен на 25 сентября.

Компания Dragami Games представила в социальных сетях первый трейлер компьютерной игры Lollipop Chainsaw RePOP, которая будет представлять из себя ремастер экшена Lollipop Chainsaw 2012 года. В ролике авторы проекта показали геймплей и ключевых персонажей, а также раскрыли точную дату официального выхода игры и платформы, на которых она появится. Известно, что с 25 сентября Lollipop Chainsaw RePOP выйдет 25 сентября на персональных компьютерах, консолях PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Для начала создатели предусмотрели цифровой релиз, а физические издания будут добавлены позже.

В настоящее время разработчики оценили ремастер Lollipop Chainsaw в 50 долларов, однако предзаказы пока что недоступны для пользователей. RePOP будет поддерживать озвучку на английском и японском языках, а также субтитры на примерно десяти языках, среди которых не заявлен русский.

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Фото и видео: YouTube / Dragami Games