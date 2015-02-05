Вышел русский тизер биопанк-хоррора с Деми Мур "Субстанция"

В России фильм выйдет на экраны в текущем году.

В социальных сетях опубликован локализованный тизер биопанка-хоррора "Субстанция" (18+). Речь идет о совместном проекте американского, британского и французского производства. Картина с рейтингом R, ставшая в 2024 году победителем Каннского Международного кинофестиваля в категории "Лучший сценарий", в сентябре официально выйдет на территории России. В главных ролях ленты указаны Маргарет Куолли, Деми Мур, Деннис Куэйд. Режиссер. Сценаристкой и сопродюсером картины является Корали Фаржа, известная зрителям по работе над сериалом "Песочный человек".

По сюжету картины "Субстанция" - это уникальный препарат, который может сделать потребителя моложе, красивее, идеальнее - "лучшей версией себя". Ключевой героиней станет голливудская дива по имени Элизабет Спаркс, слава которой постепенно остается в прошлом. Однако звезда еще ведет популярное фитнес-шоу на телевидении. Однако, когда ее программу руководство канала собираются перезапустить с новой, молодой девушкой, то Элизабет решается принять "Субстанцию". После этого на свет появляется "свежая и сексуальная Сью".

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Фото и видео: YouTube / Вольга