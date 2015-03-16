Госдеп не исключил дальнейшие меры против компаний из КНР за якобы помощь РФ

Мэттью Миллер оценил помощь России со стороны Пекина.

В американском внешнеполитическом ведомстве не исключили принятия дальнейших мер против китайских компаний из-за якобы оказываемой ими поддержки в отношении российского руководства и его проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

Мы ясно выразили обеспокоенность по поводу действий, которые китайские компании предприняли, чтобы помочь восстановить российскую оборонно-промышленную базу, и ясно дали понять, что эти действия неприемлемы. Мы без колебаний предпримем дальнейшие действия. Мэттью Миллер,пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State