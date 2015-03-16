  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:36
143
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Госдеп не исключил дальнейшие меры против компаний из КНР за якобы помощь РФ

0 0

Мэттью Миллер оценил помощь России со стороны Пекина.

В американском внешнеполитическом ведомстве не исключили принятия дальнейших мер против китайских компаний из-за якобы оказываемой ими поддержки в отношении российского руководства и его проведения специальной военной операции.  Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. 

Мы ясно выразили обеспокоенность по поводу действий, которые китайские компании предприняли, чтобы помочь восстановить российскую оборонно-промышленную базу, и ясно дали понять, что эти действия неприемлемы. Мы без колебаний предпримем дальнейшие действия.

Мэттью Миллер,пресс-секретарь Госдепа США

Вашингтон пытается установить создателей смонтированного видео о позиции США по Белгороду.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, китай, мэттью миллер, опк, санкции
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии