Вашингтон пытается установить создателей смонтированного видео о позиции США по Белгороду

Мэттью Миллер оценил смонтированную видеозапись о Белгороде.

В американском внешнеполитическом ведомстве пытаются установить ответственных за создание смонтированной видеозаписи, на которой руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер утверждает, что в российском Белгороде практически не осталось мирных жителей. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранному чиновнику задали вопрос о том, известно ли властям страны, кто именно смонтировал запись. Он пояснил, что специалисты продолжают изучать контент, чтобы выяснить его реальное происхождение.

Если вы увидите видео с моим выступлением с трибуны и цвет моего галстука и рубашки будет меняться с того момента, как мне задают вопрос, до того момента, как я на него отвечаю, это, скорее всего, верный признак того, что оно не настоящее. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Иностранный чиновник из США отметил, что сама видеозапись была смонтирована из нескольких выступлений в Госдепе, при этом голос не был похож на тот, которым говорит Мэттью Миллер.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State