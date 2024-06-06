Госдеп: у США есть данные о якобы стремлении РФ помешать Олимпиаде в Париже

Мэттью Миллер прокомментировал доклад от компании Microsoft.

Американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что Вашингтон располагает собственными данными о якобы стремлении России помешать проведению летних Олимпийских игр в Париже, которые состоятся в 2024 году. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранному чиновнику задали вопрос относительно распространенного ранее компанией Microsoft доклад, в котором приводятся утверждения о якобы стремлении Москвы дискредитировать Олимпиаду в Париже с помощью фейковых видеороликов. Специалист бездоказательно уведомил СМИ, что Москва ранее была замечена "в распространении дезинформации".

Поэтому нас не удивляет, что они занимаются этим применительно к Олимпиаде. Есть информация касательно этого доклада, которой мы поделились с нашими союзниками и партнерами. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

На уточняющий вопрос другого корреспондента о том, располагают ли власти США собственными сведениями, которые могли бы служить подтверждением такого доклада от Microsoft, Мэттью Миллер объяснил, что у его коллег действительно есть информация на этот счет.

США заявили о важности координации с союзниками по замороженным активам РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State