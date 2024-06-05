США заявили о важности координации с союзниками по замороженным активам РФ

Мэттью Миллер прокомментировал проекты по отправке российских денег на восстановление Украины и поддержку ВСУ.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают важным поддерживать координацию со своими международными союзниками союзниками по вопросу использования замороженных российских активов, которые коллективный Запад стремится направить для оказания помощи Украине. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Таким образом иностранный чиновник ответил на вопрос относительно подписанного в конце апреля лидером Белого дома Джо Байденом закона, предусматривающего возможность конфискации замороженных активов РФ фактически для их передачи властям киевского режима. В Госдепе уточнили, что документ дает определенные полномочия администрации, которыми она планирует воспользоваться.

Но важно, чтобы мы использовали их в координации с европейскими и другими союзниками. Как вы знаете, подавляющее большинство российских активов находится не в США, а в европейских странах. Поэтому для того, чтобы добиться эффективности этой меры, нам важно координироваться. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер заметил, что США остаются привержены тому, чтобы "российские активы оставались замороженными".

Администрация США не поддержала санкции в отношении МУС.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State