Жесткая авария на КАД в Петербурге попала на видео

ДТП произошло после съезда с Шафировского проспекта и моста через реку Охта.

На внутренней стороне КАД после съезда с Шафировского проспекта и моста через реку Охта произошло серьезное ДТП. Накануне, 14 июня, около 14:55 там столкнулись три легковых автомобиля.

Известно, что водитель Nissan X-Trail не справился с управлением, в результате чего машину занесло в Kia Rio и Volkswagen Polo, после чего последняя оказалась на боку. В пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщили, что обошлось без пострадавших.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Софийской улице в результате ДТП опрокинулся автомобиль скорой помощи.

Видео: Telegram / "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"